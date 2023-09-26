الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مسيرة أوكرانية، اليوم /الثلاثاء/، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعة كورسك.

وذكرت الوزارة في بيان لها – حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – ” أنه تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية “.

وأضاف البيان ” أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت المسيرة التي أطلقتها القوات الأوكرانية، فوق مقاطعة كورسك الروسية “.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت صباح اليوم أن قواتها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت سبع مسيرات أوكرانية في منطقة جرايفورونسكي، بمقاطعة بيلجورود.

على صعيد آخر ، أعلنت قوات حفظ السلام الروسية اليوم /الثلاثاء/ أنها قدمت الرعاية الطبية الكاملة لعدد من مصابي انفجار مستودع الوقود في إقليم ناجورني كاراباخ.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس الوحدة الطبية التابعة لقوات حفظ السلام الروسية بافيل سوسلوف، قوله إن نحو 23 من سكان إقليم ناجورني كاراباخ لجأوا للأطباء العسكريين الروس في أعقاب انفجار مستودع الوقود، مضيفا أن قواته قدمت كافة الإمكانات اللازمة لإسعاف المصابين.

وكان التلفزيون العام الأرمني قد أفاد أمس /الاثنين/ بوقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع ، مؤكدا سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأشارت تقارير إعلامية أولية عن وقوع أكثر من 200 شخص بين قتيل ومصاب جراء الحادث.