مصرع خمسة أشخاص جراء حادث تحطم طائرتين خاصتين بالمكسيك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت سلطات ولاية “دورانجو” بشمال المكسيك، مصرع خمسة أشخاص بينهم طفل في حادث تحطم طائرتين خاصتين عقب اصطدامهما.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع على مهبط طائرات صغير في بلدة “لا جالانسيتا” في غرب ولاية “دورانجو”، مشيرة إلى أن الطائرتين كانتا من طراز “سيسنا” واصطدمتا أثناء إقلاع إحداهما وهبوط الأخرى.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه بعد الاصطدام اشتعلت النيران في الطائرتين ولقي جميع الركاب مصرعهم في الحادث الذي مازالت سلطات الولاية تحقق في أسباب وقوعه.