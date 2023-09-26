شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستقبل الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية مرشحى انتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وشهد البهو الفرعونى تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



مجلس-النواب-يستقبل-الأعضاء-للتوقيع-على-نماذج-تزكية-مرشحى-انتخابات-الرئاسة-(1)



مجلس-النواب-يستقبل-الأعضاء-للتوقيع-على-نماذج-تزكية-مرشحى-انتخابات-الرئاسة-(2)



مجلس-النواب-يستقبل-الأعضاء-للتوقيع-على-نماذج-تزكية-مرشحى-انتخابات-الرئاسة-(3)



مجلس-النواب-يستقبل-الأعضاء-للتوقيع-على-نماذج-تزكية-مرشحى-انتخابات-الرئاسة-(4)



مجلس النواب يستقبل الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية مرشحى انتخابات الرئاسة (1)



مجلس النواب يستقبل الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية مرشحى انتخابات الرئاسة (2)



مجلس النواب يستقبل الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية مرشحى انتخابات الرئاسة (3)



مجلس النواب يستقبل الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية مرشحى انتخابات الرئاسة (4)



مجلس النواب يستقبل الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية مرشحى انتخابات الرئاسة (5)



مجلس النواب يستقبل الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية مرشحى انتخابات الرئاسة (6)



مجلس النواب يستقبل الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية مرشحى انتخابات الرئاسة (7)