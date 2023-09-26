اليونيفيل اطلقت مبادرة تركيب ألواح شمسية لاضاءة بلدة مركبا

افتتحت قيادة القطاع الشرقي بالتعاون مع الكتيبة النيبالية في "اليونيفيل" مشروعا يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان بلدة مركبا في قضاء مرجعيون . وكشفت "اليونيفيل" رسميا عن أحدث مشاريعها، وهو تركيب متطور لألواح الطاقة الشمسية في مبنى بلدية مركبا، مما يعزز التزامها تحسين الظروف المعيشية لسكان جنوب لبنان. واكدت "اليونيفيل "في بيان "ان الهدف الأساسي من هذا المشروع، هو تأمين كهرباء صديقة للبيئة لبلدية مركبا، وبالتالي تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان".

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