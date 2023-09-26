استنكر أهالي منطقة البترون "ما وصلت إليه الأمور في مؤسسة كهرباء لبنان إلى درجة أن الشركات الخاصة التي تتولى إدارة محطات تحويل الكهرباء باتت تتحكم بعمل مرفق عام وبالتالي بحياة المواطنين ومصالحهم."
واستغرب الاهالي أن "عمال هذه الشركات الخاصة يضربون عن العمل ويتوقفون عن تشغيل المحولات في المحطات، ويحرمون المنطقة من التيار الكهربائي من دون أن تتمكن إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من التدخل فلا يحصل المواطنون على الكهرباء إلا عند حضور عمال وموظفي كهرباء لبنان في المحطات."
وناشد الأهالي "وزارة الطاقة والمياه وإدارة مؤسسة كهرباء لبنان إيلاء هذا الأمر الاهتمام اللازم وتنظيم العمل في محطات الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي للمنطقة بالشكل المطلوب والمحدد".
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي البترون ناشدوا وزارة الطاقة تأمين الكهرباء بالشكل المطلوب للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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