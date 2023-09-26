وزير الدفاع التقى المكاري وعرض معه الأوضاع العامة

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، وتمّ البحث في الأوضاع العامة وما تمر فيه البلاد من تحديات.

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