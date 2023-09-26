الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة .

الخميس: صاف مع انخفاض في نسبة الرطوبة على الساحل، وارتفاع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الشمال بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.