الاحصاء المركزي: ارتفاع اسعار الاستهلاك 0.9 % خلال شهر آب

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2023، سجل ارتفاعا وقدره 0.9 % بالنسبة لشهر تموز2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك في آب 2023 بلغ 229,8 % بالنسبة لشهر آب من العام 2022.
كما سجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار لشهر آب على صعيد المحافظات ما يلي:
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,7 %
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,4 %
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,8 %
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 2 %
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,5 %
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,1 %
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