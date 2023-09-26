الاحصاء المركزي: ارتفاع اسعار الاستهلاك 0.9 % خلال شهر آب

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2023، سجل ارتفاعا وقدره 0.9 % بالنسبة لشهر تموز2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك في آب 2023 بلغ 229,8 % بالنسبة لشهر آب من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار لشهر آب على صعيد المحافظات ما يلي:

- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,7 %

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,4 %

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,8 %

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 2 %

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,5 %

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,1 %