انت الان تتابع خبر 10% من السيارات في العراق تهجر منظومة البنزين.. ما هي الحلول البديلة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول منظومة غاز السيارات في الشركة، منتصر وليد حسين، إن "المنظومات الموجودة في الشركة هي من مناشئ إيطالية وتركية وبولندية، وهي مجازة من منظمة السلامة العالمية، وبثلاث سعات من الخزانات 40 و60 و80 لتراً".وأضاف، أن "منظومة الغاز هي أكثر أماناً من البنزين بوجود عدة أدوات ومتحسِّسات للغاز، ولم تسجل أي حادثة بوجود هذه المنظومة"، موضحاً أنه "في حالة حصول أي تسرُّب غاز فإنه سيعطي إيعازاً إلى العقل الإلكتروني بانخفاض الضغط، لتكون هنالك عملية قطع للغاز بشكل تام ومنع التسريب".

وأكد حسين، أن "سعر المنظومة يبلغ 500 ألف دينار وهو مدعوم، ويشمل أعمال الصيانة لمدة عام كامل في حال تضرر أي جزء منها، حيث وفرت 27 ورشة نموذجية بعد أن كانت مؤقتة، إضافة إلى 102 منفذ لتعبئة الغاز والسعي لزيادتها في المرحلة المقبلة مع زيادة عدد السيارات التي تعمل بمنظومات الغاز".

وأوضح، أن "الشركة جهزت كُتيبات عن كيفية عمل المنظومة ليعرف السائق كيف من الممكن أن يتعامل معها بشكل صحيح"، منوهاً بأن "هناك 10 بالمئة من السيارات الموجودة في البلد قد تحولت من البنزين إلى الغاز".

وبيّن مسؤول المنظومات في الشركة، أن "هناك إقبالاً وحجوزات كثيرة على تغيير المنظومات إلى الغاز بدلاً عن البنزين، حيث يقوم ملاك الورشة بفحص المحرك والاتفاق مع المستخدم في اليوم التالي على نوعية وسعة الخزان الذي يرغب بوجوده في السيارة بحيث لا يؤثر عليها بشكل سلبي"، وأكد أن "جميع السيارات يمكنها التحول إلى منظومة الغاز بضمنها تلك التي تعمل بالحقن المباشر"، وفقا للصحيفة الرسمية.

