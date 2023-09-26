شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 290 بانفجار مستودع وقود في قرة باغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 20 شخصًا على الأقل حتفهم إثر انفجار مستودع للوقود في منطقة ناجورنو قرة باغ المضطربة مساء أمس الاثنين.

وقالت وزارة الصحة في المنطقة التي تقع جنوبي القوقاز، اليوم الثلاثاء، إن 290 شخصًا آخرين نقلوا إلى المستشفى بإصابات متفاوتة الخطورة، فيما لم يتضح سبب الانفجار بعد.

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وأضافت الوزارة إنه بحلول صباح الثلاثاء، توفي سبعة من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى، وانتشل المنقذون 13 جثة من موقع الحادث.

وأوضحت الوزارة أن عشرات الجرحى ما زالوا يواجهون شبح الموتن ولم يتضح في البداية سبب الكارثة في المنطقة ذات الأغلبية الأرمنية، والتي لقيت هزيمة عسكرية أمام أذربيجان الأسبوع الماضي.