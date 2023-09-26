الجامعة العربية تُدين الهجمات الحوثية على قوات البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - ( د ب أ)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، استمرار الهجمات الحوثية "الغادرة" برغم التزام الحكومة الشرعية اليمنية بالهدنة ووقف إطلاق النار.

ونعي أبو الغيط اثنين من العسكريين البحريين الذين شاركوا في قوات التحالف العربي وقتلا في هجوم حوثي باليمن، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في الهجوم.

وحمل أبو الغيط مسؤولية "استمرار معاناة اليمنيين للطرف الحوثي الذي يُمعن في رفض كل نداءات السلام ويُصر على مواصلة نهج العنف والتخريب".