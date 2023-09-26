شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: جدول الانتخابات مناسب وجاء وفقا للدستور.. والانتخابات ليست مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن جدول الانتخابات الرئاسية 20224، الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات جاء متفقا مع نصوص الدستور، متابعا: "الجدول مناسب لكل من يرغب فى خوض السباق الانتخابى".

وانتقد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بعض المزاعم بشأن عدم مناسبة الجدول لبعض المرشحين وأن هناك ضيق فى الوقت، مؤكدا أنه من المفترض أن الراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية استعدوا منذ وقت طويل للتخطيط والتجهيز لحملاتهم الانتخابية، ووجدوا طريقة لكيفية جمع التوكيلات من المواطنين، ومن ثم الجدول مناسب ولا يوجد مخالفات".

وأكد السعيد غنيم، أن الهيئة الوطنية جهة مستقلة وتقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا ما أعلنته وخوله لها الدستور والقانون، ومن ثم على من يشيع أن الجدول غير مناسب عليه الوقوف على آلية عمل الهيئة ومن المفترض أنه على إلمام كاف بالدستور والقانون ولديه استعداد مسبق حول كيفية العمل وجميع التوكيلات والاستعدادات، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية هذا الاستحقاق الدستوري أمر غير مفاجئ ولابد أن يكون الراغبين لديهم خطة عمل وليس التشكيك فى كل خطوة.

وتساءل السعيد غنيم، أليس فى استطاعة الراغبين فى الترشح جمع 25 ألف توكيل من المواطنين، أو الحصول على تزكية 20 نائبا من أعضاء البرلمان، هل هذا يُعقل فى من يرغب فى الترشح، على الراغبين أن يعملوا بجد وأن تكون مصلحة الوطن هي الهدف الأسمى للجميع وليس التشكيك فقط.