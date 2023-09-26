شكرا لقرائتكم خبر عن مدة جمع تأييدات المواطنين لمرشحى الرئاسة تتساوى مع انتخابات 2018 بـ 21 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت فى تلك الانتخابات والإعلان الجدول الزمنى لمراحلها، بدأ مروجو الشائعات فى تدبير الأكاذيب حول شروط الترشح والمواعيد المحددة لجمع توكيلات المواطنين بالشهر العقاري لقبول أوراق الترشح.

ويحاول البعض وصف مدة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 بأنها غير كافية لجمع تأييدات المواطنين البالغ عددها 25 ألف توكيل من 15 محافظة وبحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة.

واشترط قانون الانتخابات الرئاسية الذى تم تعديله فى عام 2014 وفقا للدستور طريقتين لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية غير الشروط العامة وذلك حفاظا على هيبة المنصب بعدما شاهد الجميع ما يحدث من قيام بسطاء بمحاولة الترشح لهذا المنصب الرفيع وتمثلت فى:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2- أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

كما اشترط القانون أن تتم اول انتخابات رئاسية فى عام 2014 من خلال تأييدات المواطنين على أن تتم الانتخابات بعد ذلك بإحدى الشرطين.

وبالفعل فى الانتخابات الرئاسية 2014 دعت اللجنة العليا للانتخابات فى يوم 30 مارس 2014 المواطنين للانتخابات الرئاسية وفتحت باب الترشح لمدة 21 يوما من 31 مارس وحتى 20 أبريل، بحيث يقوم المواطن بتوثيق التوكيل لمن يرغب فى ترشحه من يوم 31 مارس الذى تمت دعوة الناخبين فيه بالتصويت ليصبح مجموع المدة 22 يوما.

وفى انتخابات الرئاسية عام 2018 ونظرا لاتاحة أحد الشرطين الخاصين بقبول اوراق الترشح تم دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية فى 8 يناير 2018 وفتحت باب الترشح لمدة 10 أيام من يوم 20 إلى 29 يناير 2018، وأتاحت للمواطنين القيام بتوثيق التوكيل لمن يرغب فى ترشحه من يوم 8 يناير وهو اليوم الذى تم دعوة الناخبين فيه بالتصويت ليصبح مجموع المدة 21 يوما.

وفى انتخابات الرئاسة 2024 تم دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية فى 25 سبتمبر 2023 واعلنت الهيئة فتح باب الترشح لمدة 10 أيام من يوم 5 إلى 14 اكتوبر 2023، وأتاحت للمواطنين القيام بتوثيق التوكيل لمن يرغب فى ترشحه من يوم 5 سبتمبر وهو اليوم الذى تم دعوة الناخبين فيه بالتصويت ليصبح مجموع المدة 21 يوما اى نفس مدة جمع التأييدات فى عام 2018.

وبالرجوع إلى انتخابات الرئاسة 2012 فقد نص القانون وقتها على شروط أكثر صعوبة من الشروط الحالية حيث كان يلزم المستقل الراغب في الترشح بالحصول على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف ناخب بينما كانت مدة جمع التأييدات 28 يوم.

وبالنسبة بمكاتب التوثيق بالشهر العقارى فقد استعدت منذ أكثر من شهر على توفير كافة وسائل الدعم للمواطنين الراغبين فى عمل توكيلات لمرشحى الرئاسة بالمجان.

ومنذ أن أعلنت الهيئة فتح باب التأييدات أمام المواطنين بدأت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى فى استقبال المواطنين حيث تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف على أن يمتد العمل مساءا عند وجود مؤيدين بالمكتب.

كما لا يوجد اختصاص مكانى لمكاتب التوثيق حيث يمكن لمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح فى مكتب توثيق غير الموجود فى محافظته، وتعمل المكاتب خلال العطلات الرسمية من أجل راحة المواطنين.

وتعد مدة جمع توكيلات المواطنين فى الانتخابات الرئاسية مدة كافية ولا تعد عائق أمام المرشحين الراغبين جديا فى الترشح حيث أن منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع المستوى يحتاج إلى تحقيق الشروط التى يتضمنها القانون.