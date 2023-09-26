شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "صناعة النواب": الرئيس السيسى الأجدر للمرحلة المقبلة لاستكمال الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عربى فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حقق طفرة كبيرة فى كافة المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

وتابع فؤاد: "حرصت اليوم، على توقيع نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال سلسلة المشروعات القومية والإنجازات التى بدأها الرئيس خلال الفترة الماضية".

وأكد عضو مجلس النواب، أن حزمة الإجراءات والقرارات والمبادرات والسياسات المالية كان لها دور كبير فى صمود الدولة المصرية فى وجه التحديات العالمية التى يشهدها العالم أجمع وانعكست على اقتصاديات الدول، ومن ثم الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الأجدر للفترة المقبلة لجنى حصاد ما بدأناه مع الرئيس خلال هذه الفترة.

ويذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب، بدأت اليوم استقبال أعضاء المجلس للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وشهد البهو الفرعونى تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.