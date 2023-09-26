أعلنت جمعية صرخة المودعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المودع محمد عيسى حرر وديعته البالغة 5200 دولار، بالقوة، بعد أن اقتحم بنك البحر المتوسط فرع جب جنين.

كانت هذه تفاصيل خبر صرخة المودعين: المودع محمد عيسى حرر وديعته البالغة 5200 دولار بالقوة بعد اقتحام بنك البحر المتوسط بجب جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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