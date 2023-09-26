عسيران: علينا التجاوب مع تحركات الموفد القطري لتحريك ملف انتخاب الرئيس

إعتبر عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب علي عسيران أن "جهود الاخوة القطريين في حل مشاكل لبنان هي دائمة ومشكورة على ان تصل الى نتائج إيجابية". وقال: "نأمل ان تصل الى نتائج إيجابية. ليس بجديد على دولة قطر بذل الجهود، فلطالما تقدم الاخوان القطريون لمساعدة بلدنا خصوصا بعد عدوان تموز ال 2006 على لبنان والجنوب خصوصا".

وشدد في تصريح اليوم، على "ضرورة الوعي لمجمل المشاكل المترتبة على أبناء الشعب اللبناني نتيجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية ونتيجة الحصار القائم على لبنان". ولفت الى "إننا في لبنان في مرحلة حساسة خصوصا مرحلة انتاج الغاز والنفط، فمن الضروري ان تكون الدولة اللبنانية حاضرة في هذا الحدث الذي انتظرناه كثيرا. من هنا، علينا في لبنان أن نتجاوب مع محاولات الموفد القطري لتحريك انتخاب رئيس للجمهورية، بغض النظر عن من هم المرشحون. فليكن انتخاب بين اكثر من مرشح لتعود أمور لبنان الى الانتظام".