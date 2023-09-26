جعجع سلم سفير الأرجنتين نسخة من عريضة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار المرفأ

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو أليس في زيارة وداعية وسلمه نسخة من العريضة الموّجهة الى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، حيث أكدت وأثنت فيها القوات اللبنانيّة على موقف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان لجهة "ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020".

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