انتخاب سام المير اللبناني الاصل رئيساً لبلدية GEORGES RIVER في سيدني

انتخب الشاب اللبناني الأصل سام المير رئيساً لبلدية Georges River -سيدني. وقال المير: "يشرفني أنه تم انتخابي رئيساً لبلدية المنطقة التي اعيش فيها وهو شرف عظيم أن أخدم المجتع واشكر زملائي وابناء المنطقة على دعمهم الكبير.
أضاف: "سأعمل للحفاظ على طابع المنطقة الفريد وضمان ازدهارها للأجيال المقبلة. إنني أدرك جيدًا حجم المسؤولية بعد الحصول على دعم سكاننا المحليين وزملائي أعضاء المجلس. والآن، بوصفي عمدة المدينة، أشعر بسعادة كبيرة لقيادة البلدية لتحقيق القضايا التي تهمنا جميعًا. وسنعمل معاً بلا كلل لإحداث تأثير إيجابي وخلق مستقبل أكثر إشراقًا".
وأعرب المير عن فخره "بالعمل مع الفريق الرائع في المجلس البلدي". قائلا: "لقد حققنا الكثير بالفعل نيابة عن مجتمعنا، وأنا متحمس لكل الأشياء المهمة التي سنحققها".
وهنأ المستشارة إليز بورغ، التي تم انتخابها نائبة للعمدة. وقال: "لقد خدمت المنطقة بجدارة، وليس لدي أدنى شك في أنها ستواصل عملها الجاد وتفانيها". وختم: "أود أيضًا أن أشكر عمدة المدينة المنتهية ولايته نيك كاتريس ونائب العمدة كاثرين لاندسبيري على خدمتهما المتميزة على مدار العامين الماضيين، وأتطلع إلى العمل معهم لتحقيق الأفضل لمجتمعنا.أشكركم مرة أخرى على دعمكم ودعونا نبدأ هذه الرحلة معًا ونجعل منطقة Georges river مكانًا رائعًا للعيش والعمل وتربية الأسرة".
تجدر الاشارة الى ان سام المير هو نجل المنسق السابق لتيار المستقبل عبدالله المير، وتعود جذوره الى بلدة ايعال قضاء زغرتا في شمال لبنان. كما انه شخصية معروفة في الجالية اللبنانية بالاضافة الى المتجمع الاسترالي العريض.
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