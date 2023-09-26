حواط: المبادرة الوحيدة القابلة للترجمة والتطبيق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هي التزام الدستور

اشار النائب زياد حواط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "المبادرة الوحيدة القابلة للترجمة والتطبيق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي واضحة وبسيطة وهي التزام الدستور من خلال الدعوة بأسرع وقت ممكن إلى جلسة إنتخاب ودورات متتالية لحين إرتفاع الدخان الأبيض وانتخاب الرئيس. كل ما عدا ذلك تجاوز للدستور وحجج للتعطيل وترسيخ للفراغ وتوغّل في المجهول".

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