الجيش: إحباط محاولة تهريب 90 سوريًّا إلى لبنان بطريقة غير شرعية في جرود الهرمل

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، انها "أحبطت وحدة أخرى من الجيش في منطقة حارة السماقة – جرود الهرمل محاولة تهريب 90 سوريًّا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وأوقفت المواطن (ح.ن.) المسؤول عن عملية التهريب".

ولفتت الى انه "بتاريخ 26 / 9 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع حيث أوقفت 6 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة".

وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.