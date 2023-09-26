الجيش: إحباط محاولة تهريب 90 سوريًّا إلى لبنان بطريقة غير شرعية في جرود الهرمل

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، انها "أحبطت وحدة أخرى من الجيش في منطقة حارة السماقة – جرود الهرمل محاولة تهريب 90 سوريًّا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وأوقفت المواطن (ح.ن.) المسؤول عن عملية التهريب".
ولفتت الى انه "بتاريخ 26 / 9 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع حيث أوقفت 6 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة".
وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: إحباط محاولة تهريب 90 سوريًّا إلى لبنان بطريقة غير شرعية في جرود الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.