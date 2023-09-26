النشرة: اصابة شخص خلال مداهمة للجيش في مجدلون بعد اشكال بين سوريين واطلاق نار

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن أن "خلافا فرديا بين عاملين سوريين ع. ع. ب. و. أ. س. في سهل بلدة مجدلون شرقي بعلبك، تخلله اطلاق نار بينهما"، لافتا الى انها "اسفرت عن مداهمة للجيش اللبناني، التي خلالها صودف مرور سيارة وبداخلها شخصان. ولدى محاولة الدورية توقيفها وعدم امتثال السائق للقوى اطلقت النار على السيارة، ما ادى الى اصابة ع. ح. م. برصاصة في رقبته نقل الى مستشفى دار الامل للمعالجة، ووضعه الصحي مستقر".

واشار الى ان "دورية لمخابرات الجيش عملت على مداهمة منازل في الطيبة، وتوقيف الفار وبوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص".