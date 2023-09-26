افاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن أن "خلافا فرديا بين عاملين سوريين ع. ع. ب. و. أ. س. في سهل بلدة مجدلون شرقي بعلبك، تخلله اطلاق نار بينهما"، لافتا الى انها "اسفرت عن مداهمة للجيش اللبناني، التي خلالها صودف مرور سيارة وبداخلها شخصان. ولدى محاولة الدورية توقيفها وعدم امتثال السائق للقوى اطلقت النار على السيارة، ما ادى الى اصابة ع. ح. م. برصاصة في رقبته نقل الى مستشفى دار الامل للمعالجة، ووضعه الصحي مستقر".
واشار الى ان "دورية لمخابرات الجيش عملت على مداهمة منازل في الطيبة، وتوقيف الفار وبوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة شخص خلال مداهمة للجيش في مجدلون بعد اشكال بين سوريين واطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.