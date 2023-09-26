هاشم: الحوار كان الأمل والفرصة الأساسية للخروج من مأزق الاستحقاق الرئاسي

أكد النائب قاسم هاشم، أن "ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اتخاذ قرار العودة عن الحوار، هو ما آلت إليه اتصالات الأيام الأخيرة، بعدما استمر تعنت البعض"، معتبرا "أن الحوار كان الأمل والفرصة الأساسية للخروج من مأزق الاستحقاق الرئاسي، لهذا تستمر الأمور في دائرة المراوحة، من دون تقدم، وضمن إطار المناورة والمماطلة فكان لا بد من أن يتحمل الجميع مسؤوليته".

واعتبر "أن موقف بري اليوم هو نتاج قناعة لديه وغير مرتبط بالمبادرة القطرية، ولا بأي موقف من هنا أو هناك"، موضحا أن "المبادرة كانت الأساس والسباقة والواضحة بكل معالمها وتوقيتها".