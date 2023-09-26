الكرملين يتوعد بإحراق دبابات أبرامز تسلمتها أوكرانيا: لن تغير الوضع في ساحة القتال

توعد الكرملين بأن دبابات أبرامز الأميركية التي تم تسليمها إلى كييف "ستحترق"، مؤكدا أن وصولها إلى ساحة المعركة "لن يغير ميزان القوى" بين الجيشين الروسي والأوكراني.

واوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "إن دبابات أبرامز أسلحة مهمة ... ستحترق هي الأخرى"، مكرراً تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء تسليم أولى دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في كانون الثاني الماضي.

واكد إن تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى ودبابات "أبرامز" لن يغير الوضع في ساحة القتال. لافتا الى إن الجيش الروسي يتعلم باستمرار كيفية التأقلم مع أنواع الأسلحة الجديدة.