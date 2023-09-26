امير قطر استقبل وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق

استقبل امير تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. ونقل وزير الخارجية السعودي تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لامير قطر بموفور الصحة، وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار.

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