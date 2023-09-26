مادورو: لتسوية النزاع الإقليمي مع غيانا من خلال مفاوضات مباشرة

دعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لتسوية النزاع الإقليمي طويل الأمد مع غيانا من خلال المفاوضات المباشرة مع رئيس البلاد محمد عرفان علي.

وتابع :"نؤكد استعدادنا لإجراء لقاء في أي مكان من أماكن منطقة البحر الكاريبي لإطلاق حوار واستئناف مفاوضات السلام وفق اتفاقية جنيف".

أضاف : "تحاول الإمبراطورية الأميركية، بدعم من الحكومة البريطانية ودمى شركة إكسون موبيل الذين يحكمون غيانا، الاستيلاء على ثروة غيانا-إيسيكويبو (المناطق الواقعة غرب نهر إيسيكويبو والتي تطالب بها كاراكاس) وبينها الذهب والماس والتنوع البيولوجي والمياه والغاز وحقول النفط والغاز الضخمة في البحر".

وتابع: "كانت فنزويلا سابقا ضحية للحكومة البريطانية وتعد اليوم ضحية لشركة"إكسون موبيل والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة والإمبراطورية الأميركية".

وأشار إلى أن "الحل المحتمل الوحيد للنزاع الإقليمي مع غيانا هو استئناف الحوار المباشر وجها لوجه وفق اتفاقية جنيف".