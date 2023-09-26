أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الشهر الحالي شملت أكثر من 17 ألف فرد و2.7 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية".

كانت هذه تفاصيل خبر شويغو: أوكرانيا خسرت أكثر من 17 ألف عسكري و2.7 ألف قطعة سلاح خلال ايلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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