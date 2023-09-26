ميدفيديف: لم يعد أمام روسيا خيار سوى الصراع المباشر مع حلف الناتو على الأرض

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف في تصريح له، بانه "لم يعد أمام روسيا خيار سوى الصراع المباشر مع حلف الناتو على الأرض".

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