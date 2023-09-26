أردوغان: تركيا ستصدق على انضمام السويد لحلف الأطلسي إن أوفت أميركا بوعد مقاتلات "إف-16"

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد يزور تركيا في تشرين الأول أو تشرين الثاني، مضيفا أنه سيرد الزيارة بعد ذلك.

ولفت اردوغان الى إن البرلمان التركي سيفي بوعده بالتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في حال تمهيد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق أمام بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لأنقرة. واوضح في حديثه إلى صحفيين خلال رحلة العودة من جيب ناختشيفان بأذربيجان، إن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن بحثا طلب حصول السويد على عضوية حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في نيويورك".

وأضاف أردوغان أن الإدارة الأميركية تربط بيع الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا بتصديق أنقرة على طلب ستوكهولم. وأردف "إذا أوفت أميركا بوعودها، سيفي برلماننا بوعده كذلك. البرلمان التركي سيكون له القول الفصل بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي".

ولفت الى إنه يتعين استكمال ما يسمى بممر زنغزور التجاري المار عبر أرمينيا وأذربيجان وإيران، وذلك غداة اجتماعه مع نظيره الأذربيجاني.