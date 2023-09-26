متظاهرون اقتحموا مؤسسة كهرباء لبنان اعتراضاً على الفواتير المرتفعة

اقتحمت مجموعة من المتظاهرين مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر، اعتراضاً على الفواتير المرتفعة في ظل غياب الخدمة على نحو شبه دائم. وقد انتشرت عناصر القوى الامنية وقوات مكافحة الشغب داخل المؤسسة.

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