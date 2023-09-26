شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تحذر الفلبين من إثارة المشاكل في بحر الصين الجنوبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين (رويترز)

حذرت بكين الثلاثاء مانيلا من «إثارة المشاكل» بعدما قال خفر السواحل الفلبينيون إنهم أزالوا حاجزاً عائماً عند منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها يعتقد أن الصين نشرته لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء في مؤتمر صحفي دوري إنها نصحت الفلبين بألا تصدر عنها أفعال استفزازية أو تسعى إلى إثارة المتاعب.

أدلى وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتلك التصريحات رداً على سؤال بخصوص إزالة الفلبين حاجزاً عائماً في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين إن «الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان» مضيفاً «ننصح الفلبين بعدم إثارة المشاكل».

وكان مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو وعد باتخاذ «جميع الإجراءات المناسبة» لإزالة الحواجز التي أقامها خفر السواحل الصينيون في سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي

وعثر على حاجز عائم بطول 300 متر عبر مدخل سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي خلال مهمة إمداد روتينية للصيادين الفلبينيين الذين يبحرون في المياه القريبة من الشعاب المرجانية التي تسيطر عليها الصين.

وأعلن خفر السواحل الفلبينيون الاثنين في بيان أنهم قاموا بإزالة حاجز عائم عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها والذي زُعم أنه تم نشره لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.

ولم يتضح من البيان الفلبيني ما إذا كان الحاجز بأكمله أزيل من المياه.

وأعلن خفر السواحل أنهم «نجحوا» في إزالة الحاجز «امتثالاً للتعليمات الرئاسية». وأضاف أن «الحاجز يشكل خطراً على الملاحة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي».

وسكاربورو شول منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين في عام 2012 بعد فترة توتر محتدمة مع الفلبين.

ويمنع الحاجز العائم قوارب الصيد من الدخول إلى المياه الضحلة، حيث تكثر الأسماك.

كان مسؤولون فلبينيون اتهموا خفر السواحل الصينيين بنصب الحاجز قبل وقت قصير من دخول سفينة تابعة لمكتب الصيد والموارد المائية إلى المنطقة الأربعاء الماضي.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممرّ المائي الذي تمرّ عبره سلع تجارية تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً، متجاهلة قراراً دولياً يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.

كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.

حق فلبيني

ومن جانبه أكد مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو، أن إزالة مانيلا لأي حواجز عند سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي هي «ضمن حقوقها».

وقال إدواردو أنو في بيان إن «من ضمن حقوق الفلبين أن تزيل أي حواجز في باخو دي ماسينلوك، لأنها تنتهك حقوقنا البحرية»، مستخدماً التسمية الفليبينية لمنطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها.