شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: بيونغ يانغ لم تبلغنا بإعادة فتح حدودها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين (أ ف ب)

قالت الصين الثلاثاء، إنها لم تُبلّغ رسمياً من بيونغ يانغ بقيام كوريا الشمالية بفتح حدودها أمام الأجانب.

نقلت قناة «سي سي تي في» الحكومية الصينية الاثنين، نقلاً عن صحفي أن كوريا الشمالية ستسمح للأجانب بدخول أراضيها بعد أكثر من ثلاث سنوات من العزلة بسبب جائحة كوفيد.

لكن قالت وزارة الخارجية في بكين الثلاثاء، إن بيونغ يانغ لم تبلغها بمثل هذا القرار.

وأكد المتحدث باسم الخارجية وانغ وينبين في مؤتمره الصحفي: «حالياً، لم يتلق الجانب الصيني أي إخطار عبر القنوات الدبلوماسية من الجانب الكوري الشمالي بشأن فتح حدوده».

وذكر تقرير القناة الصينية، أن السلطات الكورية الشمالية أعلنت هذه الخطوة، دون الإدلاء بمزيد من المعلومات حول مصدر ذلك.

ولم تعلن كوريا الشمالية رسمياً إعادة فتح حدودها أمام الأجانب.

لكنها أظهرت مؤشرات على ذلك هذا الشهر، مع قيام الزعيم كيم جونغ أون بالسفر إلى روسيا، وسفر رياضيين منها إلى الصين، للمشاركة في الألعاب الآسيوية.