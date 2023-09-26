شكرا لقرائتكم خبر عن عسكريو النيجر يطالبون بـ «إطار تفاوضي» لانسحاب القوات الفرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي (أ ف ب)

أكّد قادة انقلاب النيجر، رغبتهم في وضع «إطار تفاوضي» لانسحاب القوات الفرنسية من أراضيهم الذي يطالبون به منذ عدّة أسابيع، وأعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد.

وأشار النظام العسكري في النيجر في بيان بُثّ عبر التلفزيون الرسمي الاثنين، إلى أنّ الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية المؤلّفة من 1500 جندي في النيجر لمكافحة الإرهاب، يجب أن «يتم في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فعالية أفضل».

مساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستسحب سفيرها سيلفان إيتيه من النيجر «في الساعات المقبلة»، ثم الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 تقريباً، بعد شهرين على الانقلاب الذي شهدته الدولة، الواقعة في غرب إفريقيا، وأطاح بالرئيس محمد بازوم الموالي لباريس.

وأكّد العسكريون في النيجر أنهم يتوقّعون أن «تلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنيّة».

منذ الإعلان الفرنسي، لم تسجل أي حركة خاصة في محيط السفارة الفرنسية في نيامي، تدفع للاعتقاد أن إيتيه غادر البلاد.

وأضاف ماكرون الأحد «إننا ننهي تعاوننا العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لأنها لم تعد تريد محاربة الإرهاب».

«سيادة»

من جهة أخرى، أكدت باريس استمرارها في «دعمها» للرئيس النيجيري محمد بازوم الذي أطاح به الانقلاب، ورغبتها في «العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، في إطار دعم كامل لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا»، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية كاترين كولونا الاثنين.

وفي 8 أغسطس/ آب، بعد أيام قليلة من الانقلاب، تنصل العسكريون من العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع باريس، قبل أن يصفوا وجود الجنود الفرنسيين على أراضيهم بأنه «غير قانوني».

ثم طالبوا في نهاية أغسطس/آب بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.

وفور صدور تصريحات إيمانويل ماكرون الأحد، احتفل النظام العسكري الحاكم في نيامي «بخطوة جديدة نحو سيادة النيجر».

وكانت نيامي قد شهدت في الأسابيع الأخيرة عدة تظاهرات معادية للوجود الفرنسي، شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

من جهتها، أعلنت الولايات التي أرسلت 1100 جندي إلى النيجر، أنها تقوم بتقييم خياراتها.

ومنذ عدّة سنوات، تشهد النيجر عنفاً مسلحاً ترتكبه الجماعات التابعة لتنظيم «القاعدة» و«وداعش» الإرهابيين خصوصاً في منطقة تيلابيري في الغرب، بالقرب من حدود مالي وبوركينا فاسو.

وأعلنت القوات المسلّحة في النيجر الثلاثاء، مقتل مدنيَين اثنين، بعد انفجار قنبلة يدوية في أورو جالاديو في منطقة تيلابيري.

كذلك، أفادت بأنها ألقت القبض على نحو عشرين «مشتبهاً بهم» في المنطقة، خلال عدة عمليات نفذتها في الفترة ما بين 11 و16 سبتمبر/أيلول.

وتواجه النيجر أيضاً أعمال عنف مسلحة من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية وفرعها المنشق «إيسواب» الإرهابي على الجانب الآخر من البلاد في منطقة ديفا (جنوب شرق)، بالقرب من بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.