شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان لأمريكا: «إف-16» لتركيا مقابل انضمام السويد لـ «الناتو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة (رويترز)

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله الخميس، إن البرلمان التركي سيفي بوعده بالتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في حال تمهيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق أمام بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة.

وقال أردوغان في حديثه إلى صحفيين خلال رحلة العودة من جيب ناختشيفان بأذربيجان، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا طلب حصول السويد على عضوية حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في نيويورك.

وأضاف أردوغان أن الإدارة الأمريكية تربط بيع الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 لتركيا، بتصديق أنقرة على طلب ستوكهولم.

وأردف «إذا أوفت (أمريكا) بوعودها، سيفي برلماننا بوعده كذلك، البرلمان التركي سيكون له القول الفصل بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي».