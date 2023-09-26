شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تنصح الفلبين بعدم إثارة المتاعب في بحر الصين الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي دوري إنها نصحت الفلبين بعد إصدار أية أفعال استفزازية أو السعي إلى إثارة المتاعب.

حيث أدلى "وانج ون بين" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتلك التصريحات ردًا على سؤال بخصوص إزالة الفلبين حاجزًا عائمًا في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

الحاجز العائم

كانت قوات خفر السواحل الفلبينية ومكتب المصادر والموارد المائية قد اكتشفا الحاجز العائم، الذي يبلغ طوله 300 متر، عندما كانا يقومان بدورية بحرية اعتيادية في محيط منطقة سكاربورو شول الجمعة الماضية.

قال كبير المستشارين الأمنيين في الفلبين ادواردو انو في بيان إن الفلبين سوف تعمل على إزالة الحاجز العائم الذي وضعته الصين في جزء من "سكاربورو شول" في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إدواردو قال: "سوف نتخذ الإجراءات الملائمة لازالة الحواجز وحماية حقوق صيادينا في المنطقة".

قطع عمل الصيادين

وكان مسؤولون في الفلبين قد ذكروا أمس الأحد أن الصين نصبت حاجزا عائما في المياه الضحلة، المتنازع عليها، في بحر الصين الجنوبي، مما يمنع الصيادين الفلبينيين من الدخول والصيد في المنطقة، الواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.