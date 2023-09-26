شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربى الناصرى يوقع توكيلا لتأييد ترشح الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، توكيلا لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال "أبو العلا": أفتخر بتوقيع هذا التوكيل لرجل وطنى مخلص خدم مصر وشعبها فى جميع مراحل حياته، وأن مصر تحتاج استمراره لقيادتها ونهضتها، علاوة على قرار تحالف الأحزاب المصرية الذى أعتز بالانتماء إليه بدعم ترشح السيسى، وهذا التحالف الذى يضم 42 حزبا سياسيا، ويقوده النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية".