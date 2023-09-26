شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصريين الأحرار: إدعاءات قصر مدة الجدول الزمنى للانتخابات تدين أصحابها والان مع تفاصيل الخبر
واعتبر أن ذلك تمهيد للاعتراض من قبل تلك الأطراف على كل خطوة ستصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بمبررات واهية واختلاق أزمات، وهى فى الحقيقة تعكس عدم القدرة على خوض الانتخابات الرئاسية فى الأساس ولا مجال لما يردد عن تعجيز المرشحين أو عدم منحهم الوقت الكافي.
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن بعض القوى لا تعرف حجم مصر وأن قوام الانتخابات الرئاسية يدور حول أكثر من 60 مليون مواطن، مطالبا تلك الأطراف السياسية بالعمل والاجتهاد فى العملية الانتخابية بدلا من إلقاء اللوم على المدد الزمنية، مؤكدا أن عدد التوكيلات المطلوبة هزيل للغاية مقارنة بمصر كلها.
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