شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السويدية تحقّق في عمل إجرامي بعد حريق بمسجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم (أ ف ب)

فتحت الشرطة السويدية تحقيقاً في فعلٍ متعمّد، بعد حريق أتى الاثنين على مسجد في إسكلستونا في وسط البلاد.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت الثلاثاء، إنّ «التحقيق في الحريق مستمر. وستقوم الشرطة بمقابلة الشهود والتحقّق ممّا إذا كانت هناك كاميرات مراقبة في المنطقة».

وخلال منتصف نهار الاثنين، اندلع حريق في مسجد بلدة إسكلستونا الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر غربي ستوكهولم، من دون وقوع أيّ إصابات، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة التي تحقّق في الحادث، وكالة فرانس برس. ولم يتم القبض على أحد حتّى الآن.

وقال أنس دينيش المتحدث باسم المسجد لوكالة فرانس برس إنّ «المسجد دُمّر بشكل شبه كامل ولا يمكن إصلاح أي شيء». ووفق خدمات الطوارئ، فقد التهمت النيران المبنى الرئيسي، مّا أدى إلى سقوط السقف.

وأضاف دينيش: «هرع الكثير من الأطفال والنساء والرجال إلى الموقع وهم يبكون، لم أرَ قط هذا العدد من الناس يبكون بهذه الطريقة»، موضحاً أن الجميع طرحوا الأسئلة نفسها «ماذا حدث، من فعلها؟».

ويشير دينيش إلى عام تخلّلته العديد من أعمال العنف ضدّ المسجد، وأيضاً ضد عائلته. وقال: «لكن ما زال من السابق لأوانه استخلاص النتائج، وعلينا أن ننتظر قيام الشرطة بعملها».

وأكدت الشرطة أنّ هناك فرضيات مختلفة مطروحة بشأن السبب وراء الحريق، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعيش في إسكلستونا ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف مسلم، بينما يبلغ عدد سكان المدينة نحو 108 آلاف نسمة.