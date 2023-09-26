بالصور- زحام أمام مكاتب التوثيق فى الدقهلية لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

شهدت مكاتب توثيق الشهر العقارى والمخصصة لعمل توكيلات لمرشحى انتخابات رئاسة الجمهورية وعددها 8 على مستوى محافظة الدقهلية، إقبالا من المواطنين لتحرير توكيلات لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وحرص المواطنون على التوافد والاحتشاد أمام مكاتب التوثيق لعمل التوكيلات، فيما أقامت أمانات الأحزاب التي أعلنت تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى توزيع المياه المبردة على المواطنين ومساعدة كبار السن .

وخصصت مصلحة الشهر العقاري 8 مكاتب توثيق على مستوى محافظة الدقهلية لعمل التوكيلات وهي:

1- مكتب توثيق المركبات بمنطقة المجزر الآلي بمدينة المنصورة

2- مكتب توثيق ضواحي المنصورة بمجمع خدمات منية سندوب أعلى المسجد

3- مكتب توثيق طلخا بمنطقة المعلمين بجوار محطة المياه

4- مكتب توثيق الحصص في مجمع خدمات المواطنين بقرية الحصص مركز شربين

5- مكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة بجوار بنزينة أبو سالم

6- مكتب توثيق استثمار جمصة بمقر هيئة الاستثمار بجمصة

7- مكتب توثيق الستاموني

8- مكتب توثيق الجمالية بمبنى مجلس المدينة بشارع البحر.