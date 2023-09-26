"سيبوني أربي بناتي".. "مصطفى" راح ضحية جريمة سرقة بمقابر تل اليهودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

مصطفى صلاح، شاب في مقتبل العمر، متزوج ولديه طفلتان إحداهما 3 سنوات والأخرى عاما ونصف، راح ضحية السرقة بالإكراه بعد أن أطلق عليه عاطلين النار دون أن يستمعا لتوسلاته بأن يتركاه لتربية ابنتيه.

مصطفى شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، يعمل موظفا في مصنع بمدينة العبور صباحًا، وفى الليل يعمل على توك توك خاص به، لتحسين مستوى المعيشة والإنفاق على أسرته، وفي يوم الواقعة كان عائدًا من عمله ليلًا فطلب منه شخصان توصيله من مدينة الخانكة لشبين القناطر، وبالقرب من مقابر تل اليهودية، اعتدى المتهمان عليه بالضرب لأخذ التوك توك عنوة عنه، وعندما قاومهما أطلقا عليه عيارًا ناريًا أودى بحياته.

وكان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ تلقاه العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محيي أبو زيد رئيس فرع البحث الجنائي، وقاده مقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز، وشارك فيه النقباء محمد مجدي معاون أول المباحث، وعبد الله الأسود ومصطفى الهادى معاوني مباحث المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "مصطفى ص م"، 29 سنة، بها طلق ناري في الرأس وبجواره مركبة توك توك.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، وجرى تحديدهما وهما كلا من "ر ك" و"وم" وألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالأكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.