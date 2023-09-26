التصديق على 522 حالة تصالح في مخالفات البناء بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم ، على عدد 30 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء " نموذج 10" بمدن دهب وطور سيناء، بواقع 8 قرارات بمدينة دهب، و 22 قرار بمدينة طور سيناء، وذلك بحضور اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، أحمد الحضري رئيس مدينة طور سيناء.

وقال المحافظ أنه جرى التصديق على قرارات التصالح بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها بمدينة مدينة دهب 154 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الصالح على مخالفات البناء بمدينة طور سيناء 368 حالة، بإجمالي 522 حالة في المدينتين.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال فحص ملفات التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وأيضًا سرعة فحص الملفات المتبقية بكافة المدن.