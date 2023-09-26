رئيس المصريين الأحرار: ادعاءات قصر مدة الجدول الزمنى للانتخابات تدين أصحابها

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن إعلان بدء العملية الانتخابية للماراثون الرئاسى وجمع التوكيلات بدأ منذ أمس الإثنين 25 سبتمبر، حتى 14 أكتوبر، أى ما يصل لـ20 يوما، موضحا أن المغالطات والإدعاءات التى تدور بشأن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية يدين أصحابها وليس الهيئة، لأنه بذلك لا يملك فى عضويات حملته الانتخابية 25 ألف مواطن، غير جاهزة للانتخابات وهى ليست مفاجأة بل معروف لدى الجميع بوجود سباق رئاسي.

واعتبر أن ذلك تمهيد للاعتراض من قبل تلك الأطراف على كل خطوة ستصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بمبررات واهية واختلاق أزمات، وهى فى الحقيقة تعكس عدم القدرة على خوض الانتخابات الرئاسية فى الأساس ولا مجال لما يردد عن تعجيز المرشحين أو عدم منحهم الوقت الكافي.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن بعض القوى لا تعرف حجم مصر وأن قوام الانتخابات الرئاسية يدور حول أكثر من 60 مليون مواطن، مطالبا تلك الأطراف السياسية بالعمل والاجتهاد فى العملية الانتخابية بدلا من إلقاء اللوم على المدد الزمنية، مؤكدا أن عدد التوكيلات المطلوبة هزيل للغاية مقارنة بمصر كلها.