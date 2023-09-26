شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: بعد 10 سنوات سيرتفع تصنيف جامعات مصر ضمن الـ100 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية فى المؤشرات الدولية بشرة خير، مؤكدة أن بعض الجامعات تقدمت أكثر من 100 مركز فى تصنيف شنغهاى 2023، وذلك بعد النهضة التى شهدها قطاع التعليم فى عصر الرئيس السيسي.

وأضافت مدنى فى بيان لها أنه إذا استمر هذا الارتفاع والتفوق بنفس المعدل فإننا سنرى الجامعات المصرية بعد 10 سنوات ضمن أعلى 100 جامعة على مستوى العالم.

وأوضحت أن الدولة شهدت طفرة فى قطاع التعليم العالى، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 28 جامعة حكومة بدل من 23 جامعة حكومية فى 2014، بالإضافة إلى إنشاء 20 جامعة اهلية و10 جامعات تكنولوجية، مما كان له أثر كبير فى إثراء العملية التعليمية حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة فى تصنيف التايمز البريطانى إلى «23» جامعة عام 2022، ووزاد عدد الجامعات فى التصنيف وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من «16» جامعة عام 2019 إلى «37» جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المُدرجة فى تصنيف QS البريطانى إلى «14» جامعة عام 2023 كأعلى تمثيل فى أفريقيا بين 32 جامعة إفريقية مدرجة فى التصنيف.

الجدير بالذكر أن نتائج تصنيف شنغهاى الصينى العام (ARWU)، للعام 2023 أظهرت تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية فى التصنيف والتى جاءت فى المركز (301-400) عالميًا، يليها جامعات عين شمس، والإسكندرية، والمنصورة فى المرتبة (601-700)، حيث جاءت جامعة عين شمس متقدمة بـ 100 مركز عن العام الماضى، كما حصلت جامعة الأزهر على المرتبة (701-800)، متقدمة بـ 100 مركز عن العام الماضى، يليها جامعة الزقازيق فى المركز (801-900)، ثم جاءت جامعة بنى سويف فى المرتبة (901-1000).