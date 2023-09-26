شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل الديمقراطى: جدول انتخابات الرئاسة المعلن يتفق مع المواعيد الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يتفق مع المواعيد الدستورية، لافتا إلى أن الهيئة كانت حريصة من خلال هذا الجدول الزمنى على إجراء الانتخابات الرئاسية فى المرحلة ومرحلة الإعادة تحت الإشراف المباشر القضاء على كل مراحلها المختلفة.

وأشار "الشهابي" إلى أن الذى حكم الهيئة الوطنية وهى تعد الجدول الزمنى هو انتهاء المدة الدستورية الاشراف القضائى على الانتخابات والتى حددها دستور يناير 2014 بعشر سنوات أى ستنتهى فى شهر يناير 2024 لذلك كان حرص الهيئة الوطنية وهو حرص محمود ومرحب ونشيد به أن تنتهى انتخابات الإعادة فى يناير 2014 حتى تكون كل مراحل الانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء المصرى.

وأكد أنه كان من غير المقبول إجراء المرحلة الأولى للانتخابات تحت الإشراف القضائى ومرحلة الإعادة تحت إشراف موظفين يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة، مضيفا :" الذى جعل الهيئة تضطر إلى ذلك هو عدم إصدار تعديل لقانونها بأن يمتد الإشراف القضائى على الانتخابات لمدد أخرى كما طالب بذلك الحوار الوطنى ووافق عليه رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المدة الزمنية التى حددها الجدول الزمنى لعمل التوكيلات هى كافية لأى مرشح رئاسى جاد لديه قاعدة من المؤيدين".