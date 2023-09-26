وزير السياحة الإسرائيلي في السعودية لحضور مؤتمر للأمم المتحدة

أعلن مكتب وزير السياحة الإسرائيلي، أن "الوزير حاييم كاتس سافر إلى السعودية لحضور مؤتمر للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء"، مضيفا أنها "أول زيارة عامة يقوم بها عضو في مجلس الوزراء الإسرائيلي للمملكة".

والزيارة تستغرق يومين وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى التوصل إلى اتفاق محتمل بوساطة أميركية من شأنه إقامة علاقات ثنائية رسمية مع إسرائيل.