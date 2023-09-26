قائد أسطول البحر الأسود الروسي الذي أعلنت كييف مقتله ظهر في فيديو لوزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في صور وزّعتها، عن ظهور قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني أمس أنه قتله الأسبوع الماضي.

وبحسب الوزارة، ظهر سوكولوف في رابط الفيديو بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وكان قد أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في حديث لصحافيين قبل ظهور سوكولوف، أن "لا معلومات لديه حول وضع القائد"، وأحال الأسئلة إلى وزارة الدفاع.

وأمس، أعلن الجيش الأوكراني أنه قتل "34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة صاروخية الجمعة على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم".