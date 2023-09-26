سرقة محول كهرباء مصعد مبنى "النشرة" في فرن الشباك

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اقدم مجهولان في منطقة فرن الشباك يستقلان دراجة نارية زرقاء على سرقة محول الكهرباء "الترانس" الخاص بمصعد المبنى الذي يحوي مكاتب "النشرة"، وذلك عند الساعة الخامسة والنصف من عصر امس الاثنين.
وقد دخل المجهولان المبنى بحجة انهما من فريق الصيانة واقدما على سرقة المحول خلال عملية استغرقت حوالي الربع ساعة.
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