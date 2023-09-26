أعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، انها "واصلت جهودها لمكافحة التهريب، اذ دهمت بمؤازرة الجيش اللبناني مستودعا في منطقة اللبوة وضبطت فيه كميات ضخمة من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب. وسطرت محضرا بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت داخل مستودع في اللبوة كميات من المصنوعات التبغية المهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.