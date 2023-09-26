حريق في الأحراج على طريق دير المخلص - بسري

اندلع حريق في أحراج المنطقة القريبة من دير الراهبات المخلصيات، على طريق دير المخلص - بسري، وقد توجهت آليات من الدفاع المدني في اقليم الخروب لاخماده.

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