"النشرة": مخابرات الجيش القت القبض على عدد من المطلوبين في قب الياس

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، أنه "خلال مداهمة لقوة من مخابرات الجيش في منطقة قب الياس تم القاء القبض على عدد من المطلوبين بمذكرات توقيف، وضبط ومصادرة كمية من الاسلحة الحربية وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين".

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