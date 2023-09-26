ملابس شتوية هبة لطلاب المدارس شمالا وجنوبا بمبادرة من مؤسسة بهاء وحسناء الحريري

أطلقت مؤسسة بهاء وحسناء الحريري مشروع العودة إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي، من طرابلس ليستهدف كل المناطق الشمالية وسيستكمل في مختلف المناطق اللبنانية.

وعن انطلاق المشروع قال المدير التنفيذي للمؤسسة نقولا سابا: "نحن اليوم موجودون في طرابلس لتوزيع ملابس “back to school” أي العودة إلى المدرسة التي تترافق مع طقس الشتاء من معاطف وثياب صوفية وغيرها”. وأشار بأنها ليست المرة الأولى التي نقوم بهذه المبادرة فكانت الأولى في عيد الفطر والثانية بمناسبة عيد الأضحى واليوم في مناسبة العودة إلى المدارس".

وأردف سابا أن "المشروع سيشمل صيدا وإقليم الخرّوب ومن ثم إلى جميع المناطق اللبنانية".

بدورها أشارت منسقة المشاريع باسكال سمان الى أن "عملية التوزيع تتمّ من خلال التسجيل عبر رابط لأخذ موعد للتسليم".

ويذكر بأن عددا كبيرا من الأنشطة والدورات تنظمها مؤسسة بهاء وحسناء الحريري بشكل شهري لتستهدف الآلاف من المواطنين.